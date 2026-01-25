ADAMO - LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI / STEFANIA DI PADOVA

Pagelle degli assessori, il videogiudizio del nostro Adamo, in rigido ordine alfabetico, oggi tocca all’assessora e vicesindaca Stefania Di Padova, responsabile di: Bilancio solidale, welfare e politiche della casa, nello specifico:
bilancio, tributi e contabilità generale
programmazione strategica, Spending Review e Bilancio Sociale
politiche sociali e socio-assistenziali, welfare e coesione sociale
ppolitiche per il diritto alla casa, ERP e rapporti con l’ATER
assistenza scolastica
politiche per l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione
politiche per il lavoro
attuazione elle misure Piano distrettuale sociale.
Parola ad Adamo: