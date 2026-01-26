ADAMO- LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI / ALESSANDRA FERRI



Pagelle degli assessori, il videogiudizio del nostro Adamo, in rigido ordine alfabetico, oggi tocca all’assessora Alessandra Ferri, delegata a: Sport e alle politiche giovanili e allo sviluppo di Teramo città universitaria e della ricerca, nello specifico

sport e rapporti con le associazioni sportive

servizio civile e politiche giovanili

politiche e progettualità comunitarie e rapporti internazionali

gemellaggi e Cooperazione Internazionale

rapporti con l’università, gli istituti e gli enti di ricerca e attuazione del protocollo Teramo Città Universitaria

pari opportunità.

Parola ad Adamo:

