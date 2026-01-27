ADAMO - LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI / ANTONIO FILIPPONI



Pagelle degli assessori, il videogiudizio del nostro Adamo, in rigido ordine alfabetico, oggi tocca all’assessore Antonio Filipponi, responsabile di:Rivitalizzazione, rigenerazione economica e culturale di Teramo città capoluogo, nello specifico:

politiche del commercio e di sviluppo dell’economia urbana cultura, manifestazioni ed eventi

promozione della vocazione turistica, enogastronomica e marketing territoriale

PUMS e strategia urbana di revisione del sistema del traffico e della sosta.

Parola ad Adamo:

