ADAMO - LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI / MIMMO SBRACCIA



Pagelle degli assessori, il videogiudizio del nostro Adamo, in rigido ordine alfabetico, oggi tocca all’assessore Mimmo Sbraccia, con delega a: Frazioni e alla cura, manutenzione, valorizzazione del patrimonio comunale, nello specifico:

rapporti con le frazioni

manutenzione e gestione degli immobili comunali, della rete viaria, della pubblica illuminazione

valorizzazione e redditività degli immobili comunali e dell’intero patrimonio comunale

valorizzazione e cura del Parco fluviale e dei Parchi urbani

cura e manutenzione del verde

cura, manutenzione, potenziamento e valorizzazione aree gioco attrezzate

lotta al degrado e miglioramento della fruibilità e della bellezza degli spazi urbani e periurbani

autoparco.

Parola ad Adamo:

