ADAMO - LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI / MIMMO SBRACCIA

Pagelle degli assessori, il videogiudizio del nostro Adamo, in rigido ordine alfabetico, oggi tocca all’assessore Mimmo Sbraccia, con delega a: Frazioni e alla cura, manutenzione, valorizzazione del patrimonio comunale, nello specifico:
rapporti con le frazioni
manutenzione e gestione degli immobili comunali, della rete viaria, della pubblica illuminazione
valorizzazione e redditività degli immobili comunali e dell’intero patrimonio comunale
valorizzazione e cura del Parco fluviale e dei Parchi urbani
cura e manutenzione del verde
cura, manutenzione, potenziamento e valorizzazione aree gioco attrezzate
lotta al degrado e miglioramento della fruibilità e della bellezza degli spazi urbani e periurbani
autoparco.
Parola ad Adamo: