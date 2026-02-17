ADAMO / SINDACO FASCIATO, CITTÅ SFASCIATA... (con un'intervista esclusiva clamorosa)



Di quante fasce tricolori ha bisogno un Sindaco? Chiodi ne aveva una, più una di Sperandi "di riserva". Brucchi ne aveva una, che lo seguiva passo passo, E poi, ce n'era una, ma un po' diversa, per lo Stato Civile, con le frange argentate e non dorate come quella del Primo Cittadino, Ecco, D'Alberto, che ne ha già avute un paio, ne ha appena ordinate tre. Sì, tre. anche di diverse lunghezze. E non solo: ha anche ordinato cento metri, sì: cento metri di nastro tricolore, di quello che si usa per la inaugurazioni... il resto, ce lo racconta il nostro Adamo, con un'intervista esclusiva.





