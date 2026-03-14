ADAMO / CONSIGLIERE COMUNALE SCOPRE IL PIÙ GRANDE E VERO PROBLEMA DI TERAMO: LE PALME NANE



Grazie, davvero grazie. Il nostro più sentito ringraziamento va a Michele Raiola, consigliere comunale dalla dimenticabile carriera politica che, finalmente, ha scoperto il più vero e grave tra i problemi della nostra città: il traffico? No. I parcheggi? No. Gli asfalti? No. La crisi del commercio? No. La ricostruzione lenta? No. La mancanza di case per i bisognosi? No. Il più vero e grave tra i problemi teramani sono... le palme nane dei Tigli. L'ha scoperto Michele Raiola e in questo video, il nostro Adamo lo... "ringrazia".

