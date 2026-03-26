Rissa in piazza Garibaldi, volano cazzotti al kebabbaro, una donna viene duramente colpita, la gente passa e non interviene, ma un teramano, uno soltanto, all'improvviso fa qualcosa di clamoroso, imprevedibile... la storia ve la racconta il nostro Adamo, grazie ad un video di Giancarlo Falconi...
ADAMO / INCREDIBILE GESTO DI UN TERAMANO DURANTE LA RISSA AL KEBABBARO DI PIAZZA GARIBALDI
Rissa in piazza Garibaldi, volano cazzotti al kebabbaro, una donna viene duramente colpita, la gente passa e non interviene, ma un teramano, uno soltanto, all'improvviso fa qualcosa di clamoroso, imprevedibile... la storia ve la racconta il nostro Adamo, grazie ad un video di Giancarlo Falconi...