ADAMO / CI PRENDONO PER IL … SUI PALCOSCENICI DI MEZZA ITALIA...



«Trump viene da Teramo». No, non è una battuta nostra, ma la rivelazione di una trentenne napoletana, insegnante di latino nei licei al mattino e artista da stand up comedy alla sera. È lei che, sui palcoscenici di mezza Italia, e grazie ai video anche sui telefonini di mezza Italia, sta portando uno spettacolo nel quale, con il graffio della satira fatta bene, parla anche di noi, prendendoci sonoramente per il culo. Ma, come scoprirete ascoltando il nostro Adamo, la colpa è anche nostra... ed è una colpa indomita.

( ps: grazie a MDB per la segnalazione)

