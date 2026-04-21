ADAMO / RIP: RIPOSA IN... PENDENZA, STORIA PARADOSSALE DI UN CIMITERO TERAMANO CHE SI STA... "ABBOCCANDO"

Lo chiamano eterno riposo. La storia che oggi vi racconta il nostro Adamo, in una puntata "on the road", è una storia di riposo, certo, ma di eterno... chissà. Una storiaparadossale che, se confermata, potrebbe avere risvolti inquietanti e conseguenze spiacevoli. È la storia di un cimitero, anzi: del padiglione loculi di un cimitero, costruito solo tre anni fa e che, secondo i cittadini, che dicono di aver anche consultato un tecnico, si sarebbe inclinato, anzi: "abboccato" di qualche centimetro. Un cedimento, che temono sia progressivo e che vorrebbero che il Comune controllasse...