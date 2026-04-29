Squadra che perde... non si cambia. Sta per nascere la nuova GIunta comunale, ma sembra che non potrà mai essere "nuova" visto che il Sindaco sarebbe intenzionato a confermare tutti (o quasi tutti) gli uscenti. I motivi? Ve li spiega il nostro Adamo,,,
ADAMO / SQUADRA CHE PERDE... NON SI CAMBIA
Squadra che perde... non si cambia. Sta per nascere la nuova GIunta comunale, ma sembra che non potrà mai essere "nuova" visto che il Sindaco sarebbe intenzionato a confermare tutti (o quasi tutti) gli uscenti. I motivi? Ve li spiega il nostro Adamo,,,