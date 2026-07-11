ADAMO / TERAMO NOSCHTRA NON SI SPOSCHTA

Teramo Noschtra non si sposchta. È vero: da 14 anni occupa una sede senza avere un contratto firmato, ma non se ne vuole andare. È vero: in 14 anni non ha mai pagato un affitto, ma non se ne vuole andare. È vero: in 14 anni non ha mai pagato neanche la luce, l'acqua, il riscaldamento, ma non se ne vuole andare. È vero: da 14 anni ospita una ventina di altre associazioni, e anche quelle non hanno mai pagato affitti né luce, acqua e riscaldamento, e neanche loro se ne vogliono andare. Il motivo? La pretesa di essere depositari della cultura e, per questo, di avere una sede gratis e utenze gratis e anche il diritto di ospitare tutte le associazioni che vogliono... Quella che vi offre oggi il nostro Adamo, è la traduzione della paradossale conferenza stampa nella quale, tra palate di dietrologia e pennellate di gomblottismo, tristi pantomine e improbabili sceneggiate figlie di un'ideologia a senso unico, riferimenti storici piegati alla bisogna e qualunquismo in saldo, facendo strage della grammatica, i soci di Teramo Noschtra hanno mostrato il volto più vero del loro "fare cultura"..

