EMERGENZA ABITATIVA, NUOVE CASE ATER A MOSCIANO

L'Ater di Teramo, nella seduta del Consiglio di Amministrazione di giovedì, ha deliberato mettendo a disposizione del Comune di Tortoreto 5 appartamenti in Mosciano S.A., C.da Santa Maria dell'Arco (edificio Ater n° 684) ed autorizzando il trasferimento, sempre nella stessa struttura, di ulteriori 3 nuclei familiari di Teramo, utilmente collocati nella graduatoria approvata il 03/04/2020. " I procedimenti che si sono conclusi con la delibera del Consiglio di amministrazione dell'undici marzo trovano la loro origine nell'interlocuzione ed intesa con la Regione Abruzzo/Protezione Civile, con il Sindaco di Teramo D'Alberto, di Tortoreto Piccioni e di Mosciano Sant'Angelo Galiffi" afferma il Presidente Ater Maria Ceci. L'Ater ha assunto la decisione dopo aver compiutamente analizzato la complessa problematica di interesse di più istituzioni, contemperando le esigenze di natura amministrativa, con quelle dei nuclei familiari. Gli uffici potranno procedere con l'adozione di tutti gli atti consequenziali per l'effettivo ingresso negli alloggi.