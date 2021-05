CONSEGNATI 18 NUOVI ALLOGGI / QUARESIMALE: «ALTO VALORE SOCIALE», CECI: «RIPORTIAMO A CASA LE FAMIGLIE»

“La consegna dei nuovi alloggi alle famiglie sfollate, è un segnale di grande importanza, anche per quello che riguarda il risvolto sociale, perché segna un passo avanti sulla strada della normalità”, E’ il commento dell’Assessore regionale alle Politiche Sociali, Pietro Quaresimale, all’assegnazione di ulteriori 18 unità abitative dopo le 47 del primo bando, tra quelle acquistate dalla Regione Abruzzo. “La casa è un elemento di fondamentale importanza per ogni famiglia, adesso la sfida è quella della ricostruzione – continua l’assessore – che con l’ accelerazione delle procedure, anche grazie all’ordinanza di Legnini, avrà effetti sociali positivi su tutta la popolazione”.

Sulla ricostruzione mette l’accento anche la presidente dell’Ater, Maria Ceci: “L’Ordinanza Ater firmata dal Commissario Legnini, sui poteri speciali commissariali attribuiti all’Azienda, ci consentirà di abbattere i tempi della ricostruzione e di poter ragionare in termini di reale fattibilità sul rientro delle famiglie nelle loro case”.

Il ruolo dell’Ater è stato determinante, nella gestione anche di questa nuova assegnazione, in una sinergia istituzionale che, grazie proprio alla spinta propulsiva dell’Azienda, ha consentito al Comune di poter gestire il nuovo bando e di poter consegnare le chiavi di casa a chi viveva da troppo tempo la precarietà dell’attesa,