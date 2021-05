RIAPERTO IL BANDO IN LOCAZIONE DI EDILIZIA CONVENZIONATA A VILLA MOSCA

Bando di concessione in locazione di tre alloggi di edilizia convenzionata in Teramo, quartiere Villa Mosca - Con delibera n° 15 del 13 maggio '21 è stata disposta la riapertura del bando per la formazione della graduatoria generale aperta per la locazione di tre alloggi di edilizia a canone concordato, in Via Battistelli a Villa Mosca di Teramo. I requisiti richiesti devono essere posseduti sia alla data della domanda, sia al momento dell'eventuale assegnazione. "Il canone di locazione concordato è stato adeguato ai valori minimi, al fine di andare incontro alle esigenze di coloro che hanno manifestato il bisogno di vedersi assegnata una delle abitazioni inserite nel bando", ha dichiarato il presidente Maria Ceci. La domanda in carta semplice sugli appositi moduli forniti dall'Ater Teramo (scaricabili dal sito dell'Ente o ritirati presso l'Urp, al pianterreno dell'azienda), dovrà pervenire alla sede Ater di Teramo, in Via Roma n° 49, a mezzo raccomandata AR oppure a mezzo PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , entro il 29 giugno 2021 - Qualsiasi altra informazione è consultabile nel sito dell'ente.