ATER, MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RUP ESTERNI

L’Ater Teramo in previsione della istituzione di una struttura dedicata alla concreta e veloce realizzazione della seconda fase finalizzata all’avvio dei lavori per la ricostruzione post sisma 2016 ha indetto una manifestazione d’interesse per la formazione di un elenco di professionalità qualificate da impiegare, in qualità di R.U.P. esterni.

La struttura dedicata che, opererà all’interno dell’Ater in qualità di soggetto attuatore, gestirà in maniera diretta gli interventi nel loro complesso, in continuità con quanto programmato dall’attuale governance aziendale, avrà competenza esclusiva in materia di procedimenti finalizzati alla ricostruzione degli edifici di proprietà dell’Ater .

“Nella consapevolezza di rendere sempre più efficace ed efficiente il processo di ricostruzione post sisma 2016 è stata apportata una modifica al modello organizzativo interno con la previsione di una unità di progetto che sarà formata da personale esterno con qualifica di Responsabile unico del procedimento e di supporto . Le professionalità potranno essere individuate anche tra il personale dipendente di altri soggetti o enti pubblici, per le finalità connesse alla ricostruzione” precisa il Presidente Ater Teramo Dott.ssa Maria Ceci

Sono ammessi a presentare la domanda di inserimento nell’elenco, entro e non oltre la data del 7 Giugno 2021, i professionisti in possesso dei requisiti e di adeguate competenze Tecniche (Ingegneri e/o Architetti) espressi nella manifestazione di interesse.

L'inserimento nel suddetto Elenco è condizione per l'affidamento degli incarichi.

Gli operatori economici che intendono manifestare la propria volontà ad essere inseriti nell’Elenco di cui al presente avviso, dovranno accedere alla piattaforma telematica dell’Ater Teramo al seguente link: https://aterteramo.traspare.com, effettuare la registrazione e seguire la procedura di iscrizione al relativo “Albo Fornitori” inserendo tra le categorie merceologiche, SOLO quella denominata “RUP ESTERNO”.

Altre informazioni sono reperibili sul sito internet dell’Ater Teramo www.aterteramo.it e sulla piattaforma telematica https://aterteramo.traspare.com.