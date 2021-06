VIDEO / ATER, L'EDIFICIO DI VIA SPATARO SARA' DEMOLITO

Sarà demolito l’edificio di via Spataro a Colleatterrato Alto dopo l’aggravamento da categoria B in categoria E. Le famiglie invece saranno sistemate in altre zone. C’è preoccupazione nella sede dell’Ater per l’aggravamento delle condizioni di altri edifici rimasti lesionati dopo il sisma del 2016.

