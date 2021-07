L'ATER AUMENTERA' IL NUMERO DEGLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE A VALLE CASTELLANA

Dopo l'inaugurazione del primo cantiere Ater nel capoluogo di Valle Castellana dove per la seconda volta c'è stata la presenza del Governatore Marco Marsilio e dell’Assessore regionale Pietro Quaresimale, la Presidente Ater Maria Ceci incontra il Sindaco Camillo D'Angelo per ascoltare e risolvere le richieste mosse dal territorio. Il Sindaco, supportato dall'Assessore Battista Caterini, ha rappresentato l'esigenza di nuove richieste di alloggio nella zona di Macchia da Sole e non solo. Tale richiesta accolta favorevolmente dalla presidente Ceci, ha consentito attraverso la riformulazione del progetto in corso della palazzina di Macchia da Sole, mediante intervento di demolizione e ricostruzione della stessa, di aumentare il numero di alloggi da 4 a 6. La comunità colpita duramente dal sisma, è soddisfatta e grata per la sensibilità della Presidente Ceci e per il lavoro svolto, la cui complessità, benché comporti un piccolo allungamento dei tempi per la consegna dei lavori dell'edificio di Macchia da Sole, è a sostegno delle giovani coppie e beneficio delle famiglie. Il Sindaco e l'assessore Caterini ringraziano pubblicamente a nome di tutta la collettività la Presidente per la calorosa e puntuale vicinanza al territorio di Valle Castellana.