PIÙ ALLOGGI A VALLE CASTELLANA GRAZIE AD UN ACCORDO COMUNE-ATER

Il Comune di Valle Castellana ha siglato, nei giorni scorsi, un accordo di programma con l’ATER di Teramo che prevede la demolizione e la ricostruzione di due palazzine dell’azienda situate una a Macchia da Sole, dove dagli attuali 4 appartamenti di passerà a 6, e l’altra in località Colle, dove dagli attuali 8 appartamenti se ne otterranno 12.



“Si tratta di due interventi fortemente voluti da questa Amministrazione che consentiranno, non solo di migliorare e di riqualificare le palazzine esistenti, rendendole più sicure dal punto di vista sismico e più performanti da un punto di vista energetico, ma anche di avere ulteriori alloggi di edilizia popolare sul nostro territorio, cosa che non accadeva da decenni, visto l’elevato numero di richieste che sono pervenute e continuano ad arrivare agli uffici del Comune” sottolinea il Sindaco di Valle Castellana, Camillo D’Angelo. “Ci teniamo a ringraziare il Presidente dell’ATER Maria Ceci per la vicinanza e l’attenzione mostrata al nostro territorio e l’Assessore Regionale Pietro Quaresimale per l’interessamento alle problematiche di Valle Castellana. Questi sono ulteriori segnali di un comprensorio che vuole rinascere e punta a combattere lo spopolamento di una montagna che ha ancora tanto da offrire ai suoi abitanti in termini di servizi”.