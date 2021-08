ATER TERAMO E COMUNE DI MONTORIO FIRMANO LA CONVENZIONE PER IL RECUPERO DI 9 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

A Teramo, presso la sede dell'Ater, il Presidente dell’ATER Teramo, Maria Ceci ed il Sindaco di Montorio al Vomano, Fabio Altitonante, alla presenza dell’Assessore Regionale, Pietro Quaresimale, hanno firmato la convenzione per eseguire lavori di riparazione danni Sisma 2009 e miglioramento energetico di 9 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà del Comune.

“Si tratta - precisa il Presidente Maria Ceci - di interventi che si collocano nell'ambito dell'attività di ricostruzione degli edifici pubblici, per la tutela del territorio e del patrimonio immobiliare destinato ad edilizia sociale”.

I lavori sono finalizzati alla riparazione nonché alla manutenzione dell'edificio di Via B. Croce, di proprietà del Comune di Montorio.

“Il Comune ha ricevuto un finanziamento complessivo superiore a 160 mila euro per la riqualificazione degli alloggi di proprietà comunale, gestiti dall’ATER. Per snellire le procedure e dare risposte veloci e tempi certi ai cittadini, abbiamo firmato una convenzione che consente all’ATER di Teramo di essere il soggetto attuatore degli interventi”. Lo annuncia il Sindaco Fabio Altitonante.

“La firma di oggi è importante, perché tanti cittadini a Montorio sono in attesa di una casa e il nostro obiettivo è dare risposte concrete dopo anni di attesa”.

Un'iniziativa pregevole, frutto di una sinergia che, ad avviso dell'Assessore Pietro Quaresimale, dovrebbe rappresentare un modello da seguire anche per altri Enti.