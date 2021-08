L’ATER METTE A DISPOSIZIONE DI ROSETO 4 ALLOGGI E NE COSTRUISCE 12



Da un sopralluogo eseguito nella giornata di ieri dal presidente dell'Ater Teramo Maria Ceci unitamente al dirigente dell'ufficio tecnico, ben 4 unità immobiliari del patrimonio dell'Ente tornano nella piena fruibilità del Comune di Roseto degli Abruzzi, per supportare le problematiche dovute alla costante emergenza abitativa.

Afferma il Presidente Ceci “L’Ater in qualità di proprietario degli immobili è tenuto a verificare la conformità degli alloggi ai canoni di abitabilità. Infatti, la visita sul territorio di Roseto rientra tra le competenze dell’Ater e si pone in linea anche con la volontà dell’attuale governance, di avere la piena conoscenza del proprio patrimonio immobiliare”.

Soddisfatto il deputato della Lega Giuseppe Bellachioma, particolarmente sensibile al territorio ed a tale, specifica problematica. L'Ater Teramo rende altresì noto che, nel mentre, sono stati riavviati i lavori del cantiere di Campo a Mare, sempre nel Comune di Roseto degli Abruzzi che, una volta portati a termine entro il corrente anno, renderanno fruibili ulteriori 12 alloggi.