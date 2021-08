MARCONE: SODDISFATTO DELL’ATTIVITA’ DELL’ATER ALLE MIE SEGNALAZIONI

I dodici appartamenti a canone concordato, estremamente importanti per le famiglie giovani e non a basso reddito, pronti da tempo ma mai messi a disposizione della nostra comunità erano bloccati da diversi anni a causa di problematiche che sono state evidenziate dal Consigliere Comunale di Opposizione, Angelo Marcone e prontamente prese in carico dall’Ater e dal Presidente, Dott.ssa Maria Ceci, al fine di portare avanti una celere risoluzione e mettere a disposizione gli alloggi a favore di famiglie Rosetane.



“Sono molto soddisfatto, dichiara il Consigliere Angelo Marcone, dell’impegno messo in campo dall’Ater e dalla suo Presidente sul nostro territorio. Come ho ricordato nell’incontro con i cittadini svolto la scorsa settimana a Campo a Mare insieme all’ex Sindaco Enio Pavone per sostenere la candidatura a Sindaco del civico Mario Nugnes, sono stato l’unico che in questi 5 anni, sempre presente tra i banchi dell’opposizione, ha evidenziato lo stato di abbandono di alcuni edifici dell’Ater nella nostra città. Il Presidente Ceci, già dal suo insediamento, si è resa disponibile ad affrontarle cercando di far fronte nel migliore dei modi alle difficoltà dell’ente.”



Oltre agli edifici a canone concordato, il Consigliere Marcone fece insieme all’ATER un’altro sopralluogo in altri edifici di proprietà dell’ente, riportando alcune segnalazioni di problematiche di manutenzione evidenziate dagli inquilini. “Anche in quell’occasione l’Ater ha preso impegni che ora ha iniziato a risolvere nonostante le difficoltà, dimostrando che quando c'è voglia di fare, preparazione amministrativa e presenza costante sul territorio, si riescono a costruire rapporti di collaborazione strategici tra enti comunali e sovracomunali, tali da poter portare a compimento gli obiettivi prefissati. Sarà nostro impegno sostenere l'Ater a concludere nel migliore dei modi queste opere infrastrutturali.”