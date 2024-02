ATER, SUPERBONUS ECO SISMA: RICONSEGNATI DUE APPARTAMENTI A TOSSICIA

L'Ater di Teramo ha dimostrato ancora una volta come l'azione di un ente pubblico possa essere da guida e da traino al privato. Nella mattinata di oggi, alla presenza dell’assessore regionale Pietro Quaresimale, il presidente dell’Ater di Teramo, Maria Ceci, si è proceduto alla riconsegna dell’edificio di località Vicenne, sul quale sono stati eseguiti i lavori del Superbonus eco/sisma. Nel dettaglio, sulla palazzina di quattro appartamenti, due dei quali di proprietà dell’Azienda, sono state utilizzate congiuntamente le due agevolazioni statali, per la messa in sicurezza statica e l'fficientamento energetico.

L'intervento eseguito ha riguardato dal punto di vista strutturale l'adeguamento sismico dell'edificio, mediante la demolizione e ricostruzione del piano primo e della copertura. È stato inoltre eseguito un corposo intervento di efficientamento energetico, nel rispetto delle normative vigenti, che riguardato l'isolamento termico dell'involucro, la sostituzione di infissi e persiane, l'installazione di nuovo impianto termico, autonomo per le u.i. con collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria in copertura.

«Una soluzione, questa, che ci ha permesso di lavorare, non solo sul miglioramento strutturale dell’immobile, ma anche di sviluppare un iter costruttivo ispirato alla efficienza energetica. Nella consapevolezza che la pubblica amministrazione ha piena capacità di diritto privato, nei limiti della finalità istituzionale dell’Ente» afferma il Presidente dell’Ater Maria Ceci.