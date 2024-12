VIA ADAMOLI / SARANNO SISTEMATI GLI ASCENSORI DELLE PALAZZINE ATER





Il Consiglio di Amministrazione dell’ATER di Teramo, presieduto da Alfredo Grotta e composto da

Francesca Persia e Camillo Graziano, ha deliberato su una serie di iniziative strategiche per

affrontare alcune delle questioni più urgenti legate al patrimonio edilizio pubblico. Gli interventi

approvati mirano a migliorare la qualità della vita degli inquilini e a rispondere in modo concreto

alle esigenze abitative del territorio.

Il primo è la sistemazione degli ascensori in via Adamoli 48

Dopo un incontro con una delegazione di inquilini e un sopralluogo sul posto, il CdA ha approvato

una delibera per il ripristino degli ascensori nell’edificio di via Adamoli 48 a Colleatterrato Basso,

Teramo. L’intervento si è reso necessario a seguito di problemi tecnici rilevati dopo la conclusione

dei lavori di ricostruzione post-sisma. L’ATER ha dato mandato al Direttore di attivare tutte le

procedure necessarie per il ripristino, finanziando l’intervento con economie residue derivanti da

altri progetti già conclusi, in conformità con l’Ordinanza Speciale n.7/2021.

“Il ripristino degli ascensori – ha dichiarato il Presidente Alfredo Grotta – è una priorità assoluta

per migliorare la qualità della vita dei nostri inquilini, in particolare delle persone anziane e con

disabilità. L’ATER continuerà a supportare i residenti per garantire una soluzione equa e

tempestiva”.