SARANNO ABBATTUTE LE PALAZZINE ATER DI FRONDAROLA... E RICOSTRUITE A COLLEATTERRATO

Saranno abbattute e non ricostruite le palazzine ATER di Frondarola, danneggiate dal terremoto e

sfollate da tempo. Lo ha deciso il cda dell'Ater, in collaborazione con l’Ufficio del Commissario per la ricostruzione e il Comune

di Teramo, il progetto prevede due direttrici principali: La demolizione e la riqualificazione dell’area

oggi occupata, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi e integrarli nel contesto ambientale; La

ricostruzione degli edifici in una nuova area a Colleatterrato, più vicina alla città e meglio collegata

al tessuto urbano. Questa scelta risponde sia alla preferenza manifestata dagli assegnatari per

abitazioni più centrali, sia alla necessità di migliorare il contesto urbano della frazione.

“La delocalizzazione non è solo una scelta tecnica, ma un’opportunità per offrire abitazioni più

sicure e moderne – ha spiegato Grotta –. Al contempo, riqualifichiamo un’area importante,

trasformandola in una risorsa per la comunità”.