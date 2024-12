L'ATER "SDOPPIA" GLI APPARTAMENTI DI UNA PALAZZINA DI COLLEATTERRATO: CADRA' E RINASCERA' CON SEI NUOVI APPARTAMENTI IN PIU'





Un altro intervento significativo deciso oggi dal cda dell'Ater di Teramo, riguarda la demolizione e ricostruzione dell’edificio ERP di via

Giovanni XXIII 79-81. Le indagini strutturali hanno evidenziato carenze nei materiali, rendendo più

vantaggiosa la sostituzione edilizia rispetto al miglioramento sismico. Il nuovo progetto prevede

anche un ampliamento del numero di alloggi, grazie allo sdoppiamento di alcune unità per meglio

rispondere alle esigenze delle famiglie. In dettaglio, il progetto prevede: Due nuovi alloggi al primo

piano. Tre nuovi alloggi al secondo piano. Un nuovo alloggio al terzo piano.

Questa decisione, condivisa dagli attuali inquilini, tiene conto dell’urgente necessità di aumentare

il patrimonio abitativo disponibile per il Comune di Teramo.

“Con questo progetto – ha dichiarato Grotta – rispondiamo in modo concreto alle sfide

dell’emergenza abitativa, offrendo soluzioni abitative più sicure, efficienti e sostenibili”.

Con queste delibere, l’ATER Teramo dimostra un impegno concreto verso la modernizzazione del

patrimonio edilizio pubblico, con particolare attenzione alla sicurezza e all’efficienza energetica;

l’incremento dell’offerta abitativa, per rispondere alle crescenti esigenze del territorio; la

riqualificazione di aree strategiche, trasformandole in risorse per le comunità locali.

“Queste decisioni rappresentano un passo importante per migliorare la qualità della vita dei nostri

inquilini – ha concluso Grotta –. Con il supporto del nostro CdA e dei partner istituzionali,

continueremo a lavorare per garantire un’abitazione sicura e dignitosa a tutti i cittadini”.