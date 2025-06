DOMANI LA CONSEGNA DEI LAVORI PER L'EDIFICIO ATER DI VIA COMO A MARTINSICURO, ENTRO FINE ANNO IL RIENTRO DEGLI INQUILINI



Domani, mercoledì 18 giugno, alle ore 11, ci sarà la consegna dei lavori di riparazione del danno dell’edificio ATER, identificato come ERP 582, alla ditta incaricata.

L’intervento di ricostruzione dell’edificio che si trova in via Como, 2, inizialmente rientrava nelle competenze del Commissario Straordinario, ma nell’ottobre del 2024 tali competenze sono state trasferite all’Ufficio Ricostruzione Abruzzo nell’ottobre del 2024 grazie all’ordinanza commissariale n. 87.

Si tratta del primo intervento per il quale l’USR Abruzzo ha seguito le fasi di progettazione ed è anche il primo per il quale si è arrivati alla consegna dei lavori.

L’importo dell’intervento inizialmente previsto in 356.259,76 € è stato oggetto di un ribasso del 10% in fase di aggiudicazione dell’opera.

La progettazione dell’opera è stata curata dall’ing. Siro Matani che è anche il direttore dei lavori. L’impresa affidataria è stata individuata nella ditta Costruzioni Coruzzi s.r.l. di Montorio al Vomano che avrà a disposizione 180 giorni lavorativi per il completamento dell’intervento.

I lavori sono concentrati sulla riparazione del danno e sul ripristino dell’agibilità dell’edificio che fortunatamente non ha subito danni alle parti strutturali che avrebbero richiesto interventi più sostanziali e di maggior portata.

L’auspicio è quello di riuscire a completare i lavori di ripristino dell’edificio entro la fine dell’anno per permettere agli inquilini ATER di rientrare nelle proprie abitazioni.

Alla consegna ufficiale dei lavori saranno presenti il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni, il Direttore dell’USR Abruzzo Vincenzo Rivera e Alfredo Grotta presidente dell’ATER.