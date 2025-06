RICOSTRUZIONE, CONSEGNATI I LAVORI PER L’EDIFICIO ATER DI VIA COMO A MARTINSICURO

È stato ufficialmente consegnato oggi il cantiere per la riqualificazione dell’edificio ATER di via Como a Martinsicuro. Si tratta del primo dei 14 interventi previsti e gestiti dall’Ufficio Speciale Ricostruzione (USR) in qualità di soggetto attuatore, con un investimento di oltre 300.000 euro. Un passaggio concreto nell’ambito della ricostruzione post-sisma che coinvolge il patrimonio di edilizia residenziale pubblica della città.

“Con la consegna dei lavori per l’edificio ATER di via Como – ha dichiarato il presidente dell’ATER, Alfredo Grotta – parte il primo dei 14 interventi gestiti dall’USR come soggetto attuatore. Un’opera da oltre 300.000 euro che segna l’avvio di una fase concreta della ricostruzione. Pochi giorni fa, sempre a Martinsicuro, abbiamo riconsegnato le chiavi alle famiglie di via Vomano al termine di un intervento da 400.000 euro gestito direttamente da ATER. Con questi due cantieri si chiude il quadro degli interventi nella città. È il segno concreto di una ricostruzione che si muove, che entra nei quartieri, che prova a migliorare la vita delle persone. Non è solo edilizia: è giustizia sociale. Un ringraziamento all’USR, alla Struttura Commissariale, al Commissario Castelli, al governo regionale e al sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, per la collaborazione istituzionale che ha reso possibile questo risultato.”

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere regionale Paolo Gatti, che ha sottolineato l’importanza dell’avvio dei lavori: “Finalmente parte la ricostruzione pubblica dell’edilizia residenziale pubblica. Un primo piccolo passo, che sarà seguito da almeno altri cinque interventi entro l’anno. Sono soddisfatto perché si passa dalle parole ai fatti e alla concretezza.”

“Siamo molto soddisfatti per l’inizio dei lavori in via Como - le parole del sindaco, Massimo Vagnoni - Una bella notizia per le famiglie che da anni attendono di poter rientrare nelle loro abitazioni.

Grazie a tutti gli attori istituzionali per il prezioso supporto alle istanze dei nostri cittadini.

Continueremo a collaborare per migliorare la vivibilità degli alloggi ater presenti sul nostro territorio”.

L’intervento su via Como rappresenta un tassello fondamentale nel processo di ricostruzione, ponendo attenzione non solo alla messa in sicurezza e alla riqualificazione del patrimonio abitativo, ma anche alla qualità della vita dei cittadini.