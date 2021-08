SARA' L'EX UNICREDIT DI PIAZZA GARIBALDI LA NUOVA SEDE DEGLI SPORTELLI DELLA RUZZORETI

Il servizio clienti della Ruzzo Reti, da settembre, troverà sede nei grandi e comodi locali dell'ex Unicredit di Piazza Garibaldi a Teramo. Lo ha annunciato la presidente della Ruzzo Reti, Alessia Cognitti: «Con convinzione abbiamo scelto di rimanere a Teramo, avremmo potuto scegliere qualsiasi altro Comune visto che la società è provinciale...ma abbiamo deciso di restare in città e scongiurare altri episodi di depauperamento del capoluogo" ha dichiarato la presidente. I nuovi locali offriranno di certo all'utenza una diversa e migliore possibilità di accesso al front office, visto che quello attuale, in via Dati, è difficilmente raggiungibile per storici problemi di parcheggio. Inoltre, si "riempie" un contenitore che, per dimensioni e posizione, rischiava di restare vuoto.