STORIA D'ACQUA / ECCO IL TRACCIATO DELLA CONDOTTA NEL COMUNE DI TORTORETO

Continua il racconto di “Storia d’acqua”, la rubrica che abbiamo dedicato alla realizzazione di un progetto importante, il “POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DEL RUZZO CON REALIZZAZIONE CONDOTTA LITORANEA ADDUTTRICE”, un progetto da 18 milioni di euro.

Un’opera fondamentale, che risolverà per sempre i problemi estivi di servizio idrico sulla costa teramana, col completo soddisfacimento delle esigenze della popolazione dei comuni rivieraschi di Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro.

A TORTORETO

I serbatoi interessati alla nuova adduzione della condotta sono: “Salinello”, “Tortoreto Sud”, “Tortoreto Centro” e “Tortoreto Nord”.



GUARDA QUI IL DETTAGLIO DEL PROGETTO

Così ha commentato l’opera il Sindaco Piccioni

«… il nuovo progetto fornirà ulteriori portate necessarie ad alimentare nuovi serbatoi o nuove zone in caso di accorpamenti con le reti acquedottistiche di zone limitrofe ed eliminerà la necessità di periodici interventi di manutenzione, delle condotte e dei manufatti, con un migliore servizio per il cittadino. La Ruzzo ha indicato quali tempistiche, Giugno 2022 per il progetto esecutivo e Settembre, ottenute le necessarie autorizzazioni, per l’inizio dei lavori… Con questo intervento, si proietterà Tortoreto nei prossimi decenni, permettendole una ulteriore crescita senza il rischio di carenze di approvvigionamento idrico.…»

LEGGI QUI TUTTA LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO