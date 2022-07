RUZZO / IL DEPURATORE DI ALBA ADRIATICA E' ENTRATO PIENAMENTE IN FUNZIONE

Il depuratore di Alba Adriatica è entrato pienamente in funzione: nei giorni scorsi tre squadre di tecnici della Ruzzo Reti (del servizio fognatura, depurazione ed elettromeccanica) hanno lavorato per collegare la parte residuale dei reflui di Villa Rosa e quelli di tutto territorio di Alba Adriatica, al nuovo impianto di depurazione della società acquedottistica teramana.

L’impianto, uno tra i più grandi e moderni d’Abruzzo, oltre al territorio di Alba Adriatica serve i comuni di Colonnella, Martinsicuro, Corropoli e parte di Tortoreto.

Il depuratore, costato circa 10 milioni di euro (di cui 9 di fondi regionali) ha una capacità depurativa di circa 90 mila abitanti equivalenti. È dotato di tre linee di trattamento acque reflue a fanghi attivi e di ben sette vasche ed è destinato a ricevere progressivamente tutti i reflui provenienti dai principali centri della Val Vibrata, con la graduale dismissione degli impianti di depurazione di piccola e media taglia.

“È un giorno importante - ha commentato la presidente Alessia Cognitti - non solo per i comuni interessati, ma per tutto il nostro territorio. Il depuratore di Alba Adriatica, tecnologico e a basso impatto ambientale, permetterà alla Ruzzo Reti di migliorare ulteriormente il servizio di depurazione. Questo è un passaggio fondamentale: un processo depurativo d’eccellenza significa servizi più efficienti e soprattutto mare pulito per la popolazione della provincia di Teramo e per tutti i turisti che trascorrono l’estate sulla nostra costa. "Il depuratore di Alba Adriatica non è un unicum", continua la presidente Cognitti, "è solo uno dei tanti investimenti programmato dal consiglio di amministrazione della Ruzzo Reti, che ho l’onore di presiedere. Basti pensare alla nuova condotta litoranea adduttrice all’acquedotto: 20 Km di condotta idrica che toccherà i Comuni di Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro per un importo totale di 19 milioni di euro”.

"Una comunicazione ricevuta dalla Presidente Cognitti, che ringrazio, e conferma quanto anticipato dalla Ruzzo Reti in fase di attivazione e che sarà accolta con grande soddisfazione dalla Comunità tutta", ha aggiunto il Sindaco di Alba Adriatica, Antonietta Casciotti. "Fondamentale la piena funzionalità del nuovo depuratore per la tutela ambientale, per i servizi resi alla Comunità e per la balneabilità delle nostre acque obiettivo primario per lo sviluppo turistico del nostro territorio".