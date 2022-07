IL RUZZO “SANATA LA SITUAZIONE DELLE 150 UTENZE IRREGOLARI A PIETRACAMELA”



"Nessuna chiusura improvvisa delle utenze, al contrario: quello che è successo a Pietracamela è ben altro”. È Alessia Cognitti, presidente del Ruzzo, a spiegare nel dettaglio quello che è successo nel piccolo comune montano, rispondendo alle lamentele di alcuni residenti: “C’erano 150 utenze non contrattualizzate”, un problema che risale a molti anni fa, quando si diffuse una sorta di rivendicazione locale, che considerava l’acqua, essendo captata dal Gran Sasso, un bene gratuito per i residenti… “era una situazione che andava sanata - spiega la Cognitti - infatti abbiamo incontrato la popolazione, spiegato come procedere per la regolarizzazione, e aperto un numero verde dedicato”. Già negli anni era stata comunicata la necessità di procedere alla regolarizzazione (vedi lettera del 2019 a fine articolo). L'incontro c'è stato sei mesi fa, un tempo più che congruo, per risolvere il problema, ma non tutti si sono adeguati, così è stato necessario procedere alla chiusura di quelle utenze. Tra le quali… anche il Comune stesso e una ventina altre utenze comunali. “Tutto ampiamente previsto e preannunciato - spiega il presidente - nessuna azione improvvisa, solo un ripristino di una condizione di normalità, certo non escludo che possano esserci stati errori, verificheremo e se così fosse risolveremo e indennizzeremo, ma quelle 150 utenze sulle quali siamo intervenuti erano un problema che andava risolto"