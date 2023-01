STORIA D'ACQUA / QUANTA ACQUA C'E' NEI CAMBIAMENTI CLIMATICI?



Stupisce questa “Primavera invernale” e tutti ci ritroviamo a guardare il cielo chiedendoci perché il clima sia così cambiato. E’ anche colpa… dell’acqua. Spieghiamolo. Come l’uomo anche la superficie terrestre è ricoperta principalmente da acqua (71%). Quindi non stupisce il fatto che acqua e cambiamenti climatici siano strettamente collegati. Le elevate emissioni di gas hanno portato all’effetto serra favorendo alterazioni della temperatura e del pH dell’acqua negli oceani così come nei laghi e nei fiumi. Tutto ciò sta sconvolgendo fauna e flora marina o lacustre ma anche il clima e l’intero ecosistema della Terra, con ripercussioni non solo ecologiche e climatiche ma anche economiche e sanitarie sempre più preoccupanti. L’aumento della temperatura degli oceani sta favorendo la migrazione di specie marine che amano le acque fredde sempre più a nord, la barriera corallina in alcune aeree sta morendo, la flora oceanica e lacustre muta o muore e non solo. Le inondazioni e i tornadi si muovono in zone che non erano mai state toccate da questi fenomeni, così come l’aumento delle temperature favorisce periodi di siccità in zone una volta temperate tra cui il Mediterraneo e l’Italia. È fondamentale quindi comprendere che l’acqua è coinvolta in prima linea nel meccanismo che alimenta i cambiamenti climatici. Un meccanismo che negli anni è stato in grado di entrare nel ciclo dell’acqua, alterarlo e trasformarlo in un’arma che alimenta gli sconvolgimenti climatici che osserviamo ogni giorno nell’intero ecosistema terrestre e che nel tempo sta portando proprio alla riduzione delle riserve idriche. Ricordiamo poi che quest’ultimo problema è ulteriormente alimentato dallo spreco di acqua da parte degli uomini. Ma c’è una possibile via di uscita: tutti insieme potremmo affrontare il problema dell'acqua nel mondo controllando e minimizzando il consumo delle risorse idriche in ottica non solo di sostenibilità ma anche di “sopravvivenza in salute”. Anche per questo, il progetto di potenziamento dell'Acquedotto del Ruzzo, con la REALIZZAZIONE della nuova CONDOTTA LITORANEA ADDUTTRICE”, l’ intervento da 18 milioni di euro, destinato a cambiare completamente il sistema di rifornimento dei Comuni di Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro si pone come strumento fondamentale per il nostro futuro.

by https://acquadelrubinetto.gruppocap.it