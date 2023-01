STORIA D'ACQUA / PROTEGGERE L'ACQUA SIGNIFICA PROTEGGERE IL FUTURO



L’importanza dell’acqua per l’uomo, gli animali, le piante, l’ambiente, il clima e in definitiva l’intero ecosistema del nostro pianeta dovrebbe essere chiara a tutti. Le istituzioni si stanno muovendo per organizzare piani di sostenibilità idrica volti a coinvolgere tutti noi nel recupero di questa risorsa preziosa. A scuola si inizia a spiegare l’importanza dell’acqua ai bambini per educarli a concepire l'acqua come risorsa preziosa. I ragazzi più grandi e gli adulti vengono arruolati per iniziative che hanno come obiettivo il recupero e la messa in sicurezza delle acque di mari e laghi: basti pensare ai gruppi di volontari che raccolgono i rifiuti sulle nostre spiagge. Le isole di plastica che galleggiano sul mare hanno infatti sconvolto tutti noi rendendoci consapevoli non solo del danno che l’inquinamento dell'acqua da microplastiche provoca all’ambiente marino, ma anche del fatto che siamo vittime e carnefici del loro inserimento nella nostra catena alimentare e non solo. Un danno che possiamo iniziare a controllare bevendo ad esempio l’acqua del rubinetto anziché quella in bottiglia, riducendo così non solo le miliardi di tonnellate di bottiglie di plastica che ogni anno consumiamo, ma anche le emissioni di gas collegate al loro trasporto! I governi si stanno muovendo con regole e leggi sempre più serrate per prevenire l’inquinamento industriale delle acque. Nel mondo infine si parla sempre più spesso di scelte sostenibili per l’ambiente e per l’uomo finalizzate non solo a monitorare e controllare i cambiamenti climatici ma anche a conviverci. Quando si tratta di acqua emerge la necessità di ridurre lo spreco dell'acqua per intervenire in modo attivo sul problema della scarsità di risorse idriche che sta iniziando a coinvolgere sempre più zone con le modalità di una lenta “pandemia”. Proteggere l’acqua, come si sta facendo come il progetto di potenziamento dell'Acquedotto del Ruzzo, con la REALIZZAZIONE della nuova CONDOTTA LITORANEA ADDUTTRICE”, l’ intervento da 18 milioni di euro, destinato a cambiare completamente il sistema di rifornimento dei Comuni di Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro diventa strategicamente vitale, anche in una visione che va oltre, molto oltre la dimensione provinciale.

by https://acquadelrubinetto.gruppocap.it