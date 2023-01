STORIA D'ACQUA / EVITARE GLI SPRECHI E' FONDAMENTALE, MA ANCHE RICICLARE...



La riduzione degli sprechi d’acqua è una necessità alla portata di tutti. Quello che sta facendo con il progetto di potenziamento dell'Acquedotto del Ruzzo, con la REALIZZAZIONE della nuova CONDOTTA LITORANEA ADDUTTRICE”, l’ intervento da 18 milioni di euro, destinato a cambiare completamente il sistema di rifornimento dei Comuni di Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro è vitale, ma non basta. Il riciclo dell’acqua, lo stretto controllo dei volumi utilizzati ogni giorno e ogni singola azione che permetta di utilizzare solo il necessario rappresentano regole da imporre in ambito industriale e agricolo ma anche nelle nostre case. Ognuno di noi nel suo piccolo può contribuire a un cambiamento collettivo volto proprio a ridurre gli sprechi di acqua. L’utilizzo sostenibile dell’acqua in ogni singola casa può favorire una sinergia collettiva molto potente in termini di sostenibilità. Si tratta spesso di abituarsi ad aprire il rubinetto dell’acqua quando è necessario quando ci si lava, quando si utilizza questa preziosa risorsa in cucina o in ogni altra attività domestica e quando si accendono lavatrice, lavastoviglie o i termosifoni. Allo stesso tempo bisogna anche imparare a recuperare l’acqua piovana per innaffiare il giardino o lavare la macchina. In definitiva, la questione è imparare come risparmiare l'acqua a disposizione come atto di responsabilità verso sé stessi, i propri cari e il mondo, per non lasciare in eredità un futuro in cui la vita sia poco sostenibile! Abbiamo visto che capire l’importanza dell’acqua è essenziale per diffondere la consapevolezza che è un bene preziosissimo per tutti noi! Tutti dobbiamo agire in ottica non solo di sostenibilità ma soprattutto di preservazione della Vita in salute sulla Terra. Negli ultimi decenni sono stati commessi tanti errori ma si può ancora salvare la situazione. La cosa importante è partire subito nel nostro piccolo riducendo gli sprechi d’acqua nelle nostre case e contribuendo così a un grande atto di sostenibilità e responsabilità nei confronti della vita!

by https://acquadelrubinetto.gruppocap.it