STORIA D'ACQUA / "IL RISPARMIO E' IL PRIMO GUADAGNO"



Mentre prosegue il progetto di potenziamento dell'Acquedotto del Ruzzo, con la REALIZZAZIONE della nuova CONDOTTA LITORANEA ADDUTTRICE”, l’ intervento da 18 milioni di euro, destinato a cambiare completamente il sistema di rifornimento dei Comuni di Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro, torna di grande attualità il tema del risparmio idrico. “il primo guadagno, è il risparmio” dicono gli economisti. Vale anche per l’acqua.

Come evitare gli sprechi:

Verificare che le tubature siano integre, queste potrebbero avere dei fori che favoriscono la fuoriuscita di acqua

Controllare che i rubinetti non abbiano perdite, se si lasciano gocciolare si sprecano circa 5 litri di acqua al giorno

Usare il frangigetto, un miscelatore di acqua che vi farà risparmiare diverse migliaia di litri d’acqua ogni anno. Con un frangigetto i consumi sono ridotti del 10%

Utilizzare la lavastoviglie e la lavatrice a carico completo (o selezionare le opzioni di risparmio acqua in caso di ½ carico)

Usare lavastoviglie e lavatrice a temperature basse riducendo anche il consumo energetico

Evitare di far scorrere l’acqua al fine di farla raffreddare o riscaldare per velocizzare procedure di cottura; nel primo caso si consiglia di tenere una bottiglia in frigo, nel secondo è meglio che si scaldi direttamente sul fornello

Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti e usare l’acqua solo per risciacquare

Tenere l’acqua chiusa mentre ci si insapona sotto la doccia o nella vasca da bagno

Utilizzare l’acqua piovana o acqua già usata (ad esempio quella di cottura o quella usata per lavare frutta e verdura) per le pratiche di giardinaggio

Chiudere il rubinetto centrale dell’acqua quando si va in ferie o ci si assenta da casa per lunghi periodi; è una buona norma per evitare sorprese sgradevoli dovute a rotture o avarie improvvise dell’impianto

Acquistare elettrodomestici in classe A+ per ridurre i consumi di energia e di acqua (apprezzabili nel lungo termine)

Innaffiare le piante di sera per evitare che l’acqua evapori con il calore che si diffonde di giorno

Lavare i pavimenti e l'auto utilizzando un secchio d‘acqua e una spugna per evitare gli sprechi che si avrebbero usando il getto diretto del tubo

Scegliere per il bagno uno sciacquone differenziato e con doppio pulsante per diversificare il getto d’acqua a seconda della necessità

Chiudere l’acqua delle fontanelle pubbliche e, se si notano rotture o guasti alle manopole di apertura/chiusura, segnalare la problematica al comune di riferimento. Nel caso di fontanelle di acqua non potabile, utilizzate a fini estetici, verificare che l’acqua che fuoriesce sia acqua di ricircolo

Utilizzare l’acqua del deumidificatore e/o del condizionatore per il ferro da stiro così da avere un risparmio sulla bolletta ma anche una stiratura con un’acqua priva di calcare

Scongelare gli alimenti all’aria o in una bacinella, lasciarli sotto il getto dell’acqua corrente equivale ad uno spreco di sei litri al minuto