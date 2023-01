RUZZO / APPROVATA LA RELAZIONE PREVISIONALE, QUEST'ANNO 8 MILIONI DI INVESTIMENTI E 800 MILA EURO DI UTILE

L ’Assemblea dei Soci della Ruzzo Reti ha approvato, all’unanimità dei presenti, la relazione previsionale e programmatica 2023. Nel dettaglio della relazione, nella stima dei costi e dei ricavi, per il 2023 è prevista una sostanzialee undi, nonostante il considerevole aumento legato al costo dell’energia e delle materie prime necessarie a garantire l’efficienza dei servizi come, ad esempio, i prodotti per la clorazione e la depurazione delle acque. Sono previsti, inoltre, oltre 8 milioni di investimenti strategici. Tutti i sindaci presenti hanno votato favorevolmente anche il secondo punto all’ordine del giorno che prevede l’autoproduzione di energia elettrica sfruttando le fonti rinnovabili che il territorio della provincia di Teramo mette a disposizione.