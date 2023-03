STORIA D'ACQUA / IL LIBRO BIANCO 2023: «2,2 MILIARDI DI PERSONE NON HANNO ACESSO ALLA RISORSA...»



Durante l’evento finale dell’assemblea della Community Valore Acqua per l’Italia, sono stati presentati il Libro Bianco 2023 e il Blue Book 2023 di Fondazione Utilitatis, nell’ambito dell’accordo di collaborazione e partnership scientifica della Community con Utilitalia - la Federazione che unisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas - al fine di rafforzare ulteriormente lo sviluppo dei contenuti e garantire la massima visibilità al tradizionale momento di sintesi e confronto tra industry, Istituzioni e società civile nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Acqua. L’acqua è un valore assoluto oggi, come dimostra, su scala locale l’impegno nel progetto di potenziamento dell'Acquedotto del Ruzzo, con la REALIZZAZIONE della nuova CONDOTTA LITORANEA ADDUTTRICE”, l’ intervento da 18 milioni di euro, destinato a cambiare completamente il sistema di rifornimento dei Comuni di Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro Perché oggi è fondamentale parlare di acqua? Perché

1,6 miliardi di persone soffrono la scarsità d’acqua economica

2,2 miliardi di persone non hanno accesso ad acqua potabile e servizi idrici di base

2 persone su 5 non hanno una struttura per lavarsi le mani con acqua e sapone in casa

+630 milioni di persone utilizzano servizi igienici condivisi con almeno un altro nucleo familiare