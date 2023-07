BOLLETTE SCADUTE, IL RUZZO TI AVVISA CON UN SMS

I cittadini della provincia di Teramo serviti dalla Ruzzo Reti possono dire addio ai post-it, agli alert e a tutti quei sistemi, nuovi o vecchi, per ricordarsi di pagare la bolletta dell’acqua. Da oggi, infatti, la Ruzzo Reti ha messo a disposizione dei cittadini un nuovo servizio di messaggistica che ricorda all’utente l’eventuale bolletta scaduta e non ancora pagata.

In questo caso, quindi, il titolare della fornitura riceverà sul proprio cellulare un sms o una e-mail da “RUZZO RETI” con l’importo dell’ultima fattura non pagata e l’invito ad effettuare il pagamento entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione. Cliccando sul link presente nel testo del messaggio sarà inoltre possibile conoscere i dettagli della fattura, scaricare la bolletta in formato PDF e pagarla tramite QrCode, grazie all’avviso di pagamento PagoPa.

VANTAGGI PER L’UTENTE

- Il servizio è completamente gratuito: l’utente non paga nulla a differenza dei costi a suo carico per la spedizione della raccomandata che la Ruzzo Reti ha inviato finora in caso di mancato pagamento,

- Se il pagamento viene effettuato entro i termini indicati, il servizio evita all’utente l’avvio di procedure previste dall’Autorità (ARERA) che comportano l’addebito di ulteriori costi: quelli già citati per la spedizione della raccomandata per il sollecito di pagamento e i costi di sospensione e riattivazione della fornitura.

“Questa iniziativa non solo è in linea con le politiche ecologiche aziendali del risparmio della carta, ma agevolerà i cittadini e consentirà all’azienda un importante risparmio di risorse che potranno essere rinvestite in progetti innovativi a favore del nostro territorio”, commenta la presidente Alessia Cognitti. “È un ulteriore tassello che si aggiunge al percorso verso la digitalizzazione aziendale, obiettivo che siamo certi di raggiungere nei prossimi tre anni di Governance”, conclude.