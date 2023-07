RUZZO: “SUL CASO PCM I SINDACATI NON DICONO IL VERO…”



In merito all’intervista apparsa questa mattina sul vostro quotidiano di informazione, la Ruzzo Reti precisa che quanto dichiarato anche dalla sigla sindacale non corrisponde alla realtà. L’utenza citata nel vostro articolo non godeva di alcun credito di 3 mila euro non saldato in data odierna con la Ruzzo Reti, quindi nessuno storno è stato negato alla ditta P.C.M. In seguito ad ulteriori verifiche, è stata riscontrata la richiesta da parte dell’azienda di Castellalto di una rateizzazione che però risulta non saldata. Per questo motivo la Ruzzo Reti, come previsto dalla legge e dall’Arera (Autorità competente) e come avrebbe fatto con qualsiasi altro cittadino, ha proseguito in conformità di legge. Non trattandosi pertanto di un "disguido burocratico", ci riserviamo di agire per vie legali.