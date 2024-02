RUZZO / SEI MILIONI DI EURO PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE SULLA COSTA… E NON SOLO

Sono oltre sei i milioni di euro che la Ruzzo Reti ha investito e investirà a breve sul territorio di Roseto degli Abruzzi per aumentare la qualità dei servizi, per combattere la dispersione idrica e per garantire una migliore qualità delle acque.

A rendicontare sugli interventi fatti, su quelli in corso e su quelli in programma sono stati gli Amministratori Comunali Rosetani e la Governance della Ruzzo Reti nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in Sala Consiliare.

Presenti: il Sindaco Mario Nugnes, la Presidente della Ruzzo Reti Alessia Cognitti, il Vicesindaco Angelo Marcone, la Presidente del Consiglio Comunale Gabriella Recchiuti, l’Assessore Gianni Mazzocchetti, il Consigliere Provinciale Enio Pavone e il Direttore Generale di Ruzzo Reti Pierangelo Stirpe.



GLI INTERVENTI CONCLUSI. Tra gli interventi già realizzati spicca, senza dubbio, il rinnovo della condotta idrica distributrice a Santa Petromilla (comprensivo dell’allaccio alla locale Scuola) e in viale America dove, tra l’altro, si è intervenuto anche sugli allacci delle utenze. Già conclusi, poi, i lavori per la nuova rete fognante in località Piana Grande e in località Pagliaccetti. Grande importanza, infine, è stata data alla fondamentale attività d’ispezione sui canali, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, utile per contrastare gli allacci abusivi e per individuare eventuali punti di commistione tra le cosiddette “acque bianche” e le cosiddette “acque nere”. Attività che ha portato prontamente ad importanti risultati e al miglioramento significativo della qualità delle acque, fattore fondamentale per una città balneare come Roseto degli Abruzzi.



INTERVENTI IN CORSO. Sul fronte degli interventi in corso, Ruzzo Reti si sta muovendo nell’attività di contrasto alle perdite delle reti di distribuzione dell’acqua e sulla digitalizzazione e il monitoraggio delle reti stesse: l’intervento consentirà di mappare circa 300 km di rete idrica per intercettare anche le perdite più piccole e nascoste e di intervenire dove necessario.

In questo contesto si sta procedendo con la mappatura; con la ricerca e il controllo delle perdite; con i lavori di infrastrutturazione dei distretti; con la progettazione e l’esecuzione degli interventi necessari e, soprattutto, con la prossima installazione dei contatori “intelligenti” su tutto il territorio di Roseto degli Abruzzi. Si tratta di dispositivi dotati del sistema di telelettura a distanza e che, per questo motivo, permetteranno di eliminare il rischio dell’arrivo agli utenti di conguagli eccessivi. I lavori di installazione dovrebbero partire all’inizio del mese di marzo e per il territorio di Roseto degli Abruzzi (città e frazioni) è prevista la fornitura di circa 15mila contatori.



INTERVENTI IN ARRIVO. Molto corposo, poi, l’intervento per la realizzazione della rete fognante che permetterà l’allaccio alla conduttura di un’ampia zona che va dalla frazione rosetana di Contrada Mazzocco fino alla costa. Grazie ad in investimento totale di 1.350.000 euro verrà realizzata una fognatura di 3.5 km che andrà a risolvere definitivamente i problemi di tutte le utenze dell’ampio territorio coinvolto. Per ridurre al massimo il rischio di intoppi nel corso dei lavori (e per permettere l’immediato utilizzo dell’opera anche durante il suo completamento) è stato deciso di dividere l’intervento in tre lotti funzionali con il primo cantiere (che insisterà nella zona a valle) che aprirà i battenti nell’ultimo trimestre dell’anno in corso. Successivamente, rispettivamente entro il 2025 ed entro il 2026, saranno affidati e realizzati anche il Secondo e il Terzo lotto.



“Con la conferenza stampa di oggi confermiamo e rafforziamo il percorso sinergico e di condivisione avviato due anni fa tra la nostra Amministrazione e la Ruzzo Reti nell’esclusivo interesse dei cittadini di Roseto - afferma il Sindaco Mario Nugnes – Un percorso che ci ha portato a prendere degli impegni che, carte alla mano, sono stati rispettati e che stiamo cercando di portare a termine nei limiti delle rispettive competenze e con grande responsabilità. Crediamo che sia corretto, in una logica di trasparenza, rendicontare ai cittadini e ai portatori d’interesse le azioni che si sono fatte, quelle che si stanno completando e quelle che si faranno. Grazie agli interventi già conclusi, che hanno interessato diverse frazioni e strade della nostra città, si è riusciti non solo a risolvere i problemi che insistevano nelle zone interessate ma anche a rigenerare gli spazi pubblici pertinenti. Mi piace sottolineare, poi, come Roseto rappresenti il primo Comune della Costa Teramana dove Ruzzo Reti ha scelto di procedere con la sostituzione e l’installazione dei contatori di ultima generazione. Per quanto riguarda il futuro, poi, oggi cristallizziamo un progetto importante che riguarderà una vasta area che va da contrada Mazzocco all’innesto con la Statale 16 e che, fino ad ora, non era servita dalla rete fognaria che, da qui a qualche anno, sarà finalmente realizzata”.



“Gli interventi presentati questa mattina a Roseto testimoniano la costante attenzione della Ruzzo Reti su tutto il territorio della provincia di Teramo. Questa Governance, infatti, fin dal suo insediamento, lavora in sinergia con i Sindaci e le Istituzioni per garantire servizi più efficienti e standard sempre più elevati, anche in tema di sostenibilità – afferma la Presidente Cognitti - Proprio in quest’ottica, uno degli interventi più importanti illustrati in conferenza stampa riguarda la rete fognaria di Roseto. Investire sul sistema idrico integrato di una città vuol dire garantire effetti positivi a tutto il territorio servito dalla Ruzzo Reti, non solo in termini di funzionalità e manutenzione delle reti ma anche e soprattutto di sostenibilità ambientale.

Nel caso delle nostre città costiere, una rete fognaria che funziona significa mare pulito e salubre. Questo progetto strategico, infatti, oltre a migliorare la qualità della vita della popolazione, avrà ricadute positive anche sul turismo, rendendo più appetibile la costa teramana, soprattutto in estate.

L’altro progetto che interesserà, oltre a Roseto, anche gli altri 5 comuni della nostra costa e la città di Teramo, è la digitalizzazione delle reti idriche che realizzeremo con i fondi del Pnrr. L'obiettivo è quello di abbassare ulteriormente la percentuale di perdite idriche, che in provincia di Teramo è pari al 27%: la più bassa in Abruzzo e di molto inferiore rispetto alla media nazionale (46%)”.