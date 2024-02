GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA / IL RUZZO APRE AL PUBBLICO TUTTI GLI IMPIANTI

Venerdì 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, il potabilizzatore di Montorio al Vomano e il depuratore di Alba Adriatica saranno aperti ai cittadini che desiderano visitare gli impianti e approfondire la loro conoscenza sulle attività e i servizi offerti dalla Ruzzo Reti.

A guidare i visitatori alla scoperta degli impianti saranno gli esperti della società acquedottistica teramana che illustreranno i complessi processi di depurazione e potabilizzazione dell’acqua.

"Sono orgogliosa di annunciare il primo Open Day nella storia della Ruzzo Reti. Questa iniziativa testimonia in modo tangibile la trasparenza e l'apertura dell'azienda verso il territorio", ha dichiarato la presidente Alessia Cognitti. "L'idea che i cittadini possano camminare all'interno dei nostri impianti e vedere con i propri occhi come funziona un depuratore o comprendere il processo di potabilizzazione dell'acqua, e soprattutto ciò che si cela dietro i numeri presenti nelle voci della bolletta, ha un valore incredibile, soprattutto per il ruolo sociale ed educativo che la Ruzzo Reti svolge nei confronti della popolazione della provincia di Teramo. Spero davvero che i cittadini colgano con il nostro stesso entusiasmo questa iniziativa e che escano arricchiti da questa esperienza".

DEPURATORE DI ALBA ADRIATICA. Il depuratore di Alba Adriatica è uno dei più grandi e moderni dell'Abruzzo. Oltre ad Alba Adriatica, l'impianto fornisce servizio ai comuni di Colonnella, Martinsicuro, Corropoli e parte di Tortoreto, con una capacità di circa 90.000 abitanti equivalenti.

POTABILIZZATORE DI MONTORIO. Il potabilizzatore di Montorio al Vomano è un impianto strategico per la Ruzzo Reti. Si tratta di una vera e propria sorgente con una portata variabile che può arrivare fino a 900 litri al secondo.

INFORMAZIONI TECNICHE. Venerdì 22 marzo, gli impianti saranno aperti dalle 9 alle 13. La visita guidata avrà una durata approssimativa di un'ora; per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . I partecipanti saranno divisi in 8 gruppi da massimo 10 persone per un totale di 80 visitatori.