RUZZO / ARRIVA IL BONUS IDRICO PER 7MILA FAMIGLIE, INTANTO CRESCE L’ATTESA PER L’OPEN DAY

Dalla prossima bolletta dell'acqua, 7524 famiglie teramane servite dalla Ruzzo Reti vedranno accreditato in fattura l'importo relativo al bonus idrico.

Il rimborso, che agli utenti diretti (cioè, intestatari di una fornitura) viene erogato in bolletta in un'unica soluzione, è riferito agli anni 2021 e 2022 mentre quelli di competenza 2023 saranno accreditati nelle successive bollette in quote proporzionali ai giorni di riferimento di ogni singola bolletta.

La Ruzzo Reti inoltre ha già provveduto ad emettere 10.054 note di credito, per gli anni 2021, 2022 e 2023, in favore degli utenti indiretti (richiedenti aventi diritto al bonus ma non intestatari della fornitura). Sono state avviate le procedure tecniche per l'emissione, l'imbustamento e l'invio degli assegni di rimborso, con il supporto di un Istituto di Credito locale.

È questa la novità annunciata questa mattina in conferenza stampa dalla presidente della società acquedottistica teramana Alessia Cognitti e dal responsabile Servizio clienti e commerciale Mauro Di Paolo.

Il bonus sociale idrico è una misura volta a ridurre la spesa per il servizio idrico, a favore dei cittadini che versano in condizioni di disagio economico ed è disciplinata su tutto il territorio nazionale dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale idrico viene riconosciuto automaticamente e non deve essere presentata alcuna domanda al Gestore. Per richiederlo basta presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere un'attestazione ISEE sottosoglia. Se il nucleo familiare rientrerà in una delle condizioni di disagio economico previste, l'INPS invierà i relativi dati al Sistema Informativo Integrato (SII). Dopo le opportune verifiche, il SII trasmette i dati al gestore, in questo caso, Ruzzo Reti. Se il valore dell'ISEE è sotto la soglia prevista dalla normativa (non superiore a 9.530 euro oppure non superiore a 20 mila euro con almeno 4 figli a carico) il bonus viene riconosciuto per 12 mesi. Ogni anno il nucleo familiare dovrà presentare una nuova DSU per ottenere nuovamente il bonus per i successivi 12 mesi.

Il beneficiario del bonus idrico usufruirà di un'agevolazione pari al costo di 18,25 mc annui, a tariffa uso domestico residente equivalenti a 50 litri al giorno per ciascun componente del nucleo familiare (quantità necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona). Nel caso di una famiglia di 4 persone, viene calcolato un bonus di 200 litri ogni giorno, pari a 73 mc per anno, a tariffa uso domestico residente.

Ma non si è parlato solo di questo: la conferenza stampa è stata utile anche per presentare la prima edizione degli Open Day Ruzzo Reti, l'iniziativa organizzata dalla società acquedottistica teramana per il prossimo 22 marzo in occasione della Giornata mondiale dell'acqua. La Ruzzo Reti aprirà le porte del potabilizzatore di Montorio al Vomano e il depuratore di Alba Adriatica per permettere ai cittadini di visitare gli impianti e approfondire la loro conoscenza sulle attività e i servizi offerti dalla Ruzzo Reti. A guidare i visitatori saranno gli esperti della società acquedottistica teramana che illustreranno i complessi processi di depurazione e potabilizzazione dell'acqua.

Gli impianti saranno aperti dalle 9 alle 13. Per partecipare alla visita guidata è necessario prenotarsi inviando una mail a