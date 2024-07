NON HAI PAGATO L’ACQUA? METTITI IN REGOLA, EVITERAI PROBLEMI E DISAGI

Disagi in vista per chi non è in regola con il pagamento delle bollette dell’acqua. Prosegue infatti l'operazione equità intrapresa dalla Ruzzo Reti per contenere la morosità, nel rispetto di quanto disposto dall’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la delibera 311 del 2019. Quella messa in campo dall’acquedotto del Ruzzo è una regolare azione di recupero dei crediti che ha l’obiettivo di ristabilire un criterio di giustizia tra i cittadini che pagano regolarmente le bollette dell’acqua e quelli che, per diversi motivi, sono ancora inadempienti. “Nonostante le procedure bonarie previste dalla normativa, sono ancora troppi i cittadini che non pagano la bolletta dell’acqua”, commenta la Presidente Alessia Cognitti. “In caso di morosità prolungata, siamo autorizzati a procedere alla limitazione o alla sospensione del servizio fino alla disattivazione della fornitura. Invitiamo quindi gli utenti morosi a regolarizzare al più presto la propria posizione”.