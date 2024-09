RUZZO / LAVORI A ROSETO, POSSIBILI DISAGI - ECCO DOVE E QUANDO

La Ruzzo Reti, già da qualche mese, sta portando avanti i lavori relativi al progetto di ricerca perdita e distrettualizzazione delle reti idriche nel Comune di Roseto degli Abruzzi

Per consentire l’installazione di misuratori di portata sulle linee idriche gestite dalla Ruzzo Reti, il 10, 11, 12 e 13 settembre 2024, dalle 9 alle 16 , l’erogazione dell’acqua potrebbe subire delle interruzioni o degli abbassamenti di pressione in alcune zone, come da calendario che segue.

10 settembre 2024 - Serbatoio Centrale e Sud

Interessate tutte le utenze

- da Via Mezzopreti angolo SS16 fino a Via Adriatica angolo SS 16 e zone limitrofe;

- da Via Mezzopreti angolo SS 16 fino a Via Fonte dell’Olmo angolo SS 16, e zone limitrofe.

11 settembre 2024 - Serbatoio Campo a Mare

Interessate tutte le utenze di:

- Località Campo a Mare;

- Località Voltarrosto;

- Località San Giovanni;

- Località Santa Petronilla;

- Via Asia;

- Viale Europa;

- Zona Cimitero;

- Viale America;

- Via del Mulino Vecchio e zone limitrofe.

12 settembre 2024 - Serbatoio Roseto Nord e Pozzetto Via Pisa

Interessate tutte le utenze

- da Via Adriatica angolo SS16 fino a Via Riccitelli angolo SS16 compreso il Lido Abruzzo e zone limitrofe;

- da Via Palermo angolo Lungomare Trento fino a Via Veneto angolo Lungomare Trento e zone limitrofe.

13 settembre 2024 - Serbatoio Cologna Spiaggia

Interessate tutte le utenze

- da Via delle Ville angolo SS16 fino a Via del Sottopassaggio angolo SS16;

- da Via della Stazione angolo SS16 fino a Via del Sottopassaggio angolo SS 16;

- Via Romualdi e zone limitrofe.

Durante i lavori è possibile che si verifichino abbassamenti di pressione anche nelle aree adiacenti a quelle indicate.