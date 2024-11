RUZZO / DOMANI LAVORI A TERAMO, POTREBBE MANCARE L’ACQUA. ECCO DOVE

Nell’ambito del progetto Pnrr per la ricerca perdite e la distrettualizzazione delle reti, domani, mercoledì 20 novembre sono in programma dei lavori nel comune di Teramo.

Per questo motivo potrebbe mancare l’acqua nelle seguenti zone:

- Villa Mosca, Colleparco, via Marcacci - dalle 9 alle 16.

- Piano della Lenta - dalle 16 alle 20.

Durante l'intervento, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione anche nelle zone limitrofe a quelle indicate.

Tutte le comunicazioni ufficiali dei lavori sono consultabili sul sito www.ruzzo.it sezione dedicata: https://www.ruzzo.it/interruzioni-idriche/20.html