ATTENZIONE / INTERRUZIONI IDRICHE PROGRAMMATE NEL COMUNE DI TERAMO

Nell’ambito del progetto Pnrr per la ricerca perdite e la distrettualizzazione delle reti, sabato 23 novembre sono in programma dei lavori nel comune di Teramo.

🗓 Per questo motivo, dalle 9 alle 16, potrebbe mancare l’acqua nelle seguenti zone:

- Villa Falchini, Scopara, Villa Pompetti, Villa Tofo e zone limitrofe;

- San Nicolò, zona Ovest:

S.P. 17,

via Galilei,

via P. De Santis,

via A. Di Vestea,

via A. Dionisi,

via Canzanese,

via Parozzini,

via Trosini,

via Bucci,

via Bindi,

via Ventilii,

via De Panicis,

via Gentile,

via G. Righetti,

via Della Pace,

via Della Concordia,

via S. Costantini,

Piazza E. Berlinguer,

via M. Delfico,

via Michelangelo,

via Fiumicino,

via Giotto,

via Brigiotti,

via Vivaldi,

via Caduti senza Croce.

⚠️ Durante l'intervento potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione anche nelle zone limitrofe a quelle indicate.

đź’§ Tutte le comunicazioni ufficiali dei lavori sono consultabili sul sito www.ruzzo.it sezione dedicata: https://www.ruzzo.it/interruzioni-idriche/20.html