RUZZO / LAVORI PNRR, INTERRUZIONI IDRICHE PROGRAMMATE IN PROVINCIA DI TERAMO



Nell’ambito del progetto Pnrr per la ricerca perdite e la distrettualizzazione delle reti, sono in programma dei lavori sul territorio della provincia di Teramo. Per questo motivo potrebbe mancare l’acqua nei seguenti giorni e località:

Giovedì 28 novembre

dalle 9 alle 16

COMUNE DI TERAMO

* Poggio Cono, contrada Trentamani;

* Piano della Lenta.



Venerdì 29 novembre

dalle 16 alle 18

COMUNE DI TERAMO

* Forcella, Caprafico.



Venerdì 29 novembre

dalle 9 alle 16

COMUNE DI GIULIANOVA

- Via Piercecchi, Case di Trento, via Paduni.



Sabato 30 novembre

dalle 9 alle 16

COMUNE DI TERAMO

* Cona, zona Castello, San Venanzio, Fonte Baiano.

Durante l'intervento, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione anche nelle zone limitrofe a quelle indicate.

Tutte le comunicazioni ufficiali dei lavori sono consultabili sul sito www.ruzzo.it sezione dedicata: https://www.ruzzo.it/interruzioni-idriche/20.html