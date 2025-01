ATTENZIONE / LAVORI AL POTABILIZZATORE, POSSIBILI PROBLEMI DI FORNITURA IN MOLTI COMUNI. ECCO QUALI

Gli interventi di manutenzione straordinaria in corso al potabilizzatore di Montorio al Vomano, come comunicato ieri prima in via ufficiale ai Comuni serviti e poi sul sito aziendale e sui canali social della Ruzzo Reti, possono causare problematiche al servizio idrico e cali di pressione per le prossime 48 ore nelle località sottoelencate:

- Comune di Campli: intero territorio

- Comune di Castellalto: intero territorio

* Comune di Colledara: intero territorio

* Comune di Mosciano S. Angelo: intero territorio

* Comune di Giulianova: capoluogo e zone collinari ad esclusione del presidio ospedaliero

* Comune di Montorio al Vomano: intero territorio

* Comune di Morro D’Oro: intero territorio

* Comune di Notaresco: intero territorio

* Comune di S. Egidio alla Vibrata: intero territorio

* Comune di Tossicia: intero territorio

Non è escluso che possano essere interessati anche i Comuni di: Alba Adriatica, Ancarano, Bellante, Canzano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Isola Del Gran Sasso, Martinsicuro, Nereto, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Omero, Torano Nuovo, Tortoreto.

"Come ho sottolineato già in altre occasioni", chiarisce il direttore generale *Pierangelo Stirpe* , "il potabilizzatore di Montorio al Vomano nasce come strumento di supporto alle sorgenti naturali. Tuttavia, negli ultimi anni, a causa della drastica riduzione delle portate delle sorgenti, l’impianto è diventato fondamentale per garantire l’approvvigionamento ordinario. Questo utilizzo continuo ha portato ad un inevitabile sovraccarico dell’impianto, che necessita ora di interventi di manutenzione per poter tornare a pieno regime. L'Azienda è in contatto costante con gli amministratori per fornire il necessario supporto. Ringrazio le squadre di tecnici che stanno lavorando ormai da ore e auspico un pronto ripristino del servizio".