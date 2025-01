VIDEO / ACQUA - ECCO COSA STA SUCCEDENDO (E PERCHE') AL POTABILIZZATORE DI MONTORIO. AUTOBOTTI NEI COMUNI PIU' IN DIFFICOLTA'



Come illustrato nel video dal Direttore Generale, Pierangelo Stirpe, la situazione si sta normalizzando in gran parte della rete. «Nei Comuni dove i disagi ancora persistono abbiamo messo in campo misure straordinarie con trasporti di autobotti già dallo scorso fine settimana - dice - i nostri tecnici stanno facendo tutto il possibile per ripristinare il corretto funzionamento del potabilizzatore di Montorio al Vomano cercando di ridurre il più possibile i disagi per la popolazione».

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulle possibili chiusure notturne.