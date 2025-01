ATTENZIONE - AGGIORNAMENTO RUZZO / STANOTTE POSSIBILI INTERRUZIONI, ECCO DOVE

Come già comunicato ufficialmente ai Comuni interessati, per normalizzare l'approvvigionamento idrico dell'intero territorio provinciale, anche per questa notte sono previste chiusure dei serbatoi in alcune località, dalle 22 di questa sera, 27 gennaio, fino alle 5 di domani mattina.

Di seguito i Comuni e le zone interessate.

• Alba Adriatica: intero territorio

• Ancarano: intero territorio

• Campli: capoluogo

• Civitella del Tronto: Rocche

• Colledara: intero territorio

• Colonnella: capoluogo e San Giovanni

• Controguerra: intero territorio

• Corropoli: intero territorio

• Montorio al Vomano: intero territorio

• Morro d’Oro: Pagliare

• Nereto: capoluogo

• Pineto: intero territorio

• Roseto degli Abruzzi: intero territorio

• Sant’Egidio alla Vibrata: intero territorio

• Teramo: Varano, San Pietro, Colle S. Maria

• Torano: intero territorio

• Tossicia: intero territorio

• Tortoreto: intero territorio.

Gli orari indicati si riferiscono all’inizio e alla fine delle manovre; pertanto, l’erogazione idrica effettiva potrà subire delle variazioni in ritardo rispetto all’orario indicato, soprattutto per le utenze idraulicamente più sfavorite ed in funzione della capacità di compenso dei singoli serbatoi.

Seguiranno aggiornamenti.